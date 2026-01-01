Фото: Дондей

В донской полиции опровергли новость о брошенной в окно петарде. Инцидент случился в канун Нового года.Как сообщил глава донской столицы, в этот день в Первомайском районе несовершеннолетний получил травмы из-за пиротехнического изделия. В открытую форточку упала петарда, которая взорвалась рядом с ребенком.Прибывшие правоохранители нашли на месте происшествия фрагмент пиротехнического изделия и его корпус. Выяснилось, что в оконный проем попала не петарда, а фрагмент салюта.Уточняется, что пострадавшему была оказана медпомощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося и личности нарушителей, которые использовали пиротехнику.Напомним, что в Ростовской области запрещено использование пиротехники (II-V классов пожарной опасности). Не разрешено использовать различные фейерверки, салютные установки, петарды и ракеты. За нарушение предусмотрены штрафы. Для граждан сумма составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.