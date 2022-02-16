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В ДНР опубликован список адресов, откуда будут отправлять людей в Ростовскую область

В ДНР опубликован список адресов, откуда будут отправлять людей в Ростовскую область

В самопровозглашенной Донецкой Республике распространяют официальный список адресов для эвакуации людей в Ростовскую область. Отправка первых автобусов запланирована на 19 часов 30 минут 18 февраля. Дата и время других рейсов будут сообщаться постепенно.

Чтобы пройти эвакуацию, жителям нужно к назначенному времени прибыть по следующим адресам: улица Черняховского, 58 (ориентир - здание администрации Никитовского района города Горловка), улица Маршала Жукова, 7 (ТЦ «Галактика»), площадь победы (под экраном), улица Интернациональная (на остановке «Площадь Восстания»). Точки сбора расположены также на улицах Маршала Пересыпкина, 19 (рядом с бывшим ТЦ «Амстор») и Горловской Дивизии (на остановке «3-я больница»).

При себе нужно иметь документы и деньги, мобильные телефоны с зарядными устройствами, средства гигиены и медикаменты, а также минимальный набор одежды (несколько пар носков и нижнего белья, брюки, свитер, плащ-дождевик, удобную обувь).

Подготовка к массовой эвакуации началась после официальных заявлений властей республики. В первую очередь будут эвакуировать женщин, детей и пожилых людей.
Фото: rostov.ru
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