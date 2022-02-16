Жителям ДНР раздают памятки об эвакуации в Ростовскую область

Фото: DonDay.ru

Жителей ДНР начали готовить к эвакуации в Ростовскую область. После объявления главы республики о временном выезде людям стали раздавать памятки с инструкциями. В них указано, что нужно делать при сигналах сирен, которые передают по телевизионным и радиоканалам.В первую очередь людям нужно собрать вещи и отправиться в сборный эвакуационный пункт. Необходимо взять с собой документы, удостоверяющие личность, трудовую книжку, свидетельства о браке и рождении, водительское удостоверение, дипломы и аттестаты, а также документы на жилье. Также рекомендуется запастись провизией на несколько дней, водой, теплыми вещами, средствами личной гигиены, взять аптечку. Общий вес при этом не должен превышать 20 килограммов.В доме нужно закрыть окна, отключить электричество и воду, забрать продукты из холодильника. По прибытии к сборному пункту следует выполнять все распоряжения должностных лиц и эвакуационной комиссии, соблюдать порядок и дисциплину.Как сообщал Rostov.ru, в первую очередь будут эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. По словам главы ДНР, на Дону готовы разместить граждан республики.