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Жителям ДНР раздают памятки об эвакуации в Ростовскую область

Жителям ДНР раздают памятки об эвакуации в Ростовскую область
Жителей ДНР начали готовить к эвакуации в Ростовскую область. После объявления главы республики о временном выезде людям стали раздавать памятки с инструкциями. В них указано, что нужно делать при сигналах сирен, которые передают по телевизионным и радиоканалам.

В первую очередь людям нужно собрать вещи и отправиться в сборный эвакуационный пункт. Необходимо взять с собой документы, удостоверяющие личность, трудовую книжку, свидетельства о браке и рождении, водительское удостоверение, дипломы и аттестаты, а также документы на жилье. Также рекомендуется запастись провизией на несколько дней, водой, теплыми вещами, средствами личной гигиены, взять аптечку. Общий вес при этом не должен превышать 20 килограммов.

В доме нужно закрыть окна, отключить электричество и воду, забрать продукты из холодильника. По прибытии к сборному пункту следует выполнять все распоряжения должностных лиц и эвакуационной комиссии, соблюдать порядок и дисциплину.

Как сообщал Rostov.ru, в первую очередь будут эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. По словам главы ДНР, на Дону готовы разместить граждан республики.
Фото: DonDay.ru
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