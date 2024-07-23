В центре Волгодонска обнаружили труп женщины

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В Волгодонске Ростовской области под окнами жилого дома нашли труп женщины. Инцидент случился в первой половине дня 23 июля.Горожане проходили мимо дома № 20 по улице Энтузиастов, когда неожиданно их взгляды упали на леденящее душу зрелище: под окнами 16-этажного дома лежал труп женщины.Очевидцы быстро среагировали и вызвали полицейских и медиков. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть горожанки.Сообщается, что гибель женщины не связана с криминалом.