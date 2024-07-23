Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В центре Волгодонска обнаружили труп женщины

В центре Волгодонска обнаружили труп женщины
В Волгодонске Ростовской области под окнами жилого дома нашли труп женщины. Инцидент случился в первой половине дня 23 июля.

Горожане проходили мимо дома № 20 по улице Энтузиастов, когда неожиданно их взгляды упали на леденящее душу зрелище: под окнами 16-этажного дома лежал труп женщины.

Очевидцы быстро среагировали и вызвали полицейских и медиков. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть горожанки.

Сообщается, что гибель женщины не связана с криминалом.
Фото: Яндекс.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.