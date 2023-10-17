В центре Шахт неизвестные забили мужчину до смерти

Фото:КВУ

В городе Шахты Ростовской области неизвестные забили до смерти мужчину. Об этом пишет издание КВУ.Инцидент случился ночью 7 октября. В тот день Денис Фасулаки отдыхал вместе с приятелем в баре на улице Советской. Они вышли из заведения и наткнулись на компанию молодых людей. В ходе беседы между ними произошел серьезный конфликт.В результате Денис получил травмы и был доставлен в медучреждение. В течение двух недель врачи боролись за жизнь пациента. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался 14 октября.Похороны Дениса Фасулаки состоятся 18 октября в городе Шахты.