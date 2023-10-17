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В центре Шахт неизвестные забили мужчину до смерти

В центре Шахт неизвестные забили мужчину до смерти
В городе Шахты Ростовской области неизвестные забили до смерти мужчину. Об этом пишет издание КВУ.

Инцидент случился ночью 7 октября. В тот день Денис Фасулаки отдыхал вместе с приятелем в баре на улице Советской. Они вышли из заведения и наткнулись на компанию молодых людей. В ходе беседы между ними произошел серьезный конфликт.

В результате Денис получил травмы и был доставлен в медучреждение. В течение двух недель врачи боролись за жизнь пациента. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался 14 октября.

Похороны Дениса Фасулаки состоятся 18 октября в городе Шахты.
Фото:КВУ
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