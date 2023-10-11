Жителя Ростовской области забили до смерти в центре Москвы

Фото: СУ СКР Москвы.

В центре Москвы до смерти забили жителя Ростовской области. Трагедия произошла вечером 10 октября на Пресненской набережной, сообщает издание МК.По предварительным данным, между прохожими завязался конфликт. После пары брошенных фраз завязалась драка. В ходе мордобоя один из парней сильно избил двух оппонентов. Когда те потеряли сознание, молодой человек сбежал с места преступления. После полученных ударов один отделался лишь незначительными травмами, а второй скончался.Погибшим оказался 36-летний житель Ростовской области, который проживал в Москве.Сейчас подозреваемый в нападении задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит от трех лет колонии.