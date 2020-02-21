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В центре Ростова водитель насмерть сбил пожилого пешехода, сдавая назад

В центре Ростова водитель насмерть сбил пожилого пешехода, сдавая назад
Фото для иллюстрации: kaluga24.tv
В центре Ростова в результате ДТП погиб пожилой пешеход. Авария случилась утром 25 февраля на улице Шаумяна.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «ТагАЗ», сдавая назад, допустил наезд на 80-летнего пешехода.
- В результате происшествия пенсионер скончался на месте, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

По данному факту проводится проверка. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливают.

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