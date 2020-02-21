В центре Ростова водитель насмерть сбил пожилого пешехода, сдавая назад
Фото для иллюстрации: kaluga24.tv
В центре Ростова в результате ДТП погиб пожилой пешеход. Авария случилась утром 25 февраля на улице Шаумяна.
По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «ТагАЗ», сдавая назад, допустил наезд на 80-летнего пешехода.
- В результате происшествия пенсионер скончался на месте, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
По данному факту проводится проверка. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливают.