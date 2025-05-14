В центре Ростова в квартире нашли трупы двух парней
В одной из квартир многоэтажки в центре Ростова 11 мая были обнаружены тела двух молодых людей. Как сообщает портал DonDay, жуткую находку обнаружили в квартире. Позы умерших свидетельствовали о неестественности ситуации.
Для выяснения обстоятельств кончины, тела были направлены в патологоанатомическое отделение для проведения экспертизы. Ожидается, что результаты вскрытия помогут установить причины произошедшего.
- Согласно предварительным данным, внешних признаков насильственной смерти на телах не зафиксировано, - сообщил информированный источник.
В данный момент следственные органы ведут расследование с целью установления всех обстоятельств и деталей произошедшей трагедии.