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В центре Ростова в квартире нашли трупы двух парней

В центре Ростова в квартире нашли трупы двух парней

В одной из квартир многоэтажки в центре Ростова 11 мая были обнаружены тела двух молодых людей. Как сообщает портал DonDay, жуткую находку обнаружили в квартире. Позы умерших свидетельствовали о неестественности ситуации.

Для выяснения обстоятельств кончины, тела были направлены в патологоанатомическое отделение для проведения экспертизы. Ожидается, что результаты вскрытия помогут установить причины произошедшего.

- Согласно предварительным данным, внешних признаков насильственной смерти на телах не зафиксировано, - сообщил информированный источник.

В данный момент следственные органы ведут расследование с целью установления всех обстоятельств и деталей произошедшей трагедии.
Фото: Дондей
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