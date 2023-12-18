В Ростовской области подросток устроил поножовщину

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В Ростовской области 17-летний юноша устроил поножовщину. Происшествие случилось в городе Новочеркасске.По версии следствия, в декабре несовершеннолетний житель слободы Красюковской приехал в казачью столицу. На улице между ним и двумя незнакомыми мужчинами произошел конфликт. В какой-то момент молодой человек достал нож и несколько раз ударил оппонентов в разные части тела, после чего скрылся.Раненых вовремя доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. Об их состоянии здоровья, пока ничего не известно.Правоохранители задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело по статье: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».По информации регионального СУ СКР, подростку избрали меру пресечения. Во время расследования он будет находиться в следственном изоляторе.Максимальное наказание, которое теперь может получить юноша – до 12 лет лишения свободы.