В центре Ростова произошло ДТП с участием автобуса и маршрутки

В центре Ростова-на-Дону столкнулись автобус и маршрутка. Авария произошла около 16 часов 12 февраля на пересечении проспекта Буденновского с улицей Максима Горького (напротив ТЦ «Астор»). Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.Участниками ДТП стал автобус № 83, следовавший по маршруту Центральный рынок - Верхний Темерник, и маршрутка № 51, направлявшаяся от Центрального рынка к переезду.Информация о пострадавших станет известна позже. Судя по снимкам, серьезных повреждений у общественного транспорта нет. Вероятно, водители не смогли разъехаться рядом с остановкой.Из-за ДТП на проспекте Буденновском и ближайших улицах образуется пробка. Автомобилистам стоит заранее выбирать пути объезда.