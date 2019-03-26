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Два пассажирских автобуса столкнулись в центре Ростова

Два пассажирских автобуса столкнулись в центре Ростова

Вторая авария за день с участием общественного транспорта произошла в Ростове. ДТП случилось 28 марта около 15 часов.

По предварительным данным, автобус № 33 (Верхний Темерник – Главный автовокзал) двигался по проспекту Ворошиловскому. Следовавший за ним автобус № 99 (Стройгородок - Центральный рынок) пошёл на обгон. Транспортные средства не смогли разойтись, в результате чего произошло столкновение.

По словам свидетелей происшествия, в ДТП никто не пострадал. Тем не менее пассажирам пришлось покинуть автобусы и пересесть на другой транспорт.

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