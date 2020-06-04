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В центре Ростова около 30 спасателей тушат крышу дома

В центре Ростова около 30 спасателей тушат крышу дома
В Ростове-на-Дону на одной из центральных улиц горит крыша дома. Сообщение о пожаре по адресу: Соколова, 64 поступило около 13 часов 8 мая.

На место ЧП направили 28 спасателей и девять единиц техники.
- По прибытии пожарные обнаружили загорание кровли на площади десять квадратных метров, - рассказал в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Примерно через 20 минут огонь локализовали. Причина происшествия выясняется. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

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