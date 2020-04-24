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Около шести часов ушло на тушение старинного дома в центре Ростова

Около шести часов ушло на тушение старинного дома в центре Ростова
В Ростове-на-Дону потушили трёхэтажную постройку в центре города. На ликвидацию возгорания в доме № 108 по улице Шаумяна ушло примерно шесть часов.

Заброшенная постройка 1917 года загорелась 27 апреля примерно в 4:30. К моменту прибытия спасателей огонь охватил площадь 300 квадратных метров. На месте работали 92 пожарных и 21 единица техники.

Вплотную к постройке стоят офисное здание и жилой дом, так что была опасность распространения пламени. Спасатели эвакуировали десять человек. Сложности возникли и из-за того, что горящий ветхий дом имел деревянные перекрытия. На то, чтобы полностью его потушить, понадобилось порядка шести часов. Сообщение о том, что огонь ликвидирован, поступило около 10 часов.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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