В центре Ростова-на-Дону мужчина зарезал дочь и покончил с собой

По предварительным данным, во время семейного застолья глава семейства вышел из себя. В порыве ярости он ударил ножом как супругу, так и дочь. Ребенок скончался вскоре после нападения. Затем мужчина покончил жизнь самоубийством. Его тело было найдено под окнами дома, - сообщил источник.

Фото: Дондей.

В центре Ростова произошла трагедия: мужчина убил свою 14-летнюю дочь, ранил супругу и затем покончил с собой. Ужасный инцидент случился в ночь на 19 декабря в жилом доме на Ворошиловском проспекте.По информации источника DonDay, около 4 часов утра женщина с ножевыми ранениями начала стучать в двери соседей. Увидев её в крови, они незамедлительно поспешили к ней в квартиру. В одной из комнат они нашли мертвой 14-летнюю девочку.Изумленные соседи вызвали скорую помощь и полицию.