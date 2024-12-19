В центре Ростова-на-Дону мужчина зарезал дочь и покончил с собой
В центре Ростова произошла трагедия: мужчина убил свою 14-летнюю дочь, ранил супругу и затем покончил с собой. Ужасный инцидент случился в ночь на 19 декабря в жилом доме на Ворошиловском проспекте.
По информации источника DonDay, около 4 часов утра женщина с ножевыми ранениями начала стучать в двери соседей. Увидев её в крови, они незамедлительно поспешили к ней в квартиру. В одной из комнат они нашли мертвой 14-летнюю девочку.
Изумленные соседи вызвали скорую помощь и полицию.