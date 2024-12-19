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В центре Ростова-на-Дону мужчина зарезал дочь и покончил с собой

В центре Ростова-на-Дону мужчина зарезал дочь и покончил с собой
В центре Ростова произошла трагедия: мужчина убил свою 14-летнюю дочь, ранил супругу и затем покончил с собой. Ужасный инцидент случился в ночь на 19 декабря в жилом доме на Ворошиловском проспекте.

По информации источника DonDay, около 4 часов утра женщина с ножевыми ранениями начала стучать в двери соседей. Увидев её в крови, они незамедлительно поспешили к ней в квартиру. В одной из комнат они нашли мертвой 14-летнюю девочку.

Изумленные соседи вызвали скорую помощь и полицию.

По предварительным данным, во время семейного застолья глава семейства вышел из себя. В порыве ярости он ударил ножом как супругу, так и дочь. Ребенок скончался вскоре после нападения. Затем мужчина покончил жизнь самоубийством. Его тело было найдено под окнами дома, - сообщил источник.
Фото: Дондей.
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