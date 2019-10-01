В центре Ростова-на-Дону молодой человек выпал из окна многоэтажки



Из окна многоэтажки в Ростове выпал молодой человек. Трагический случай произошёл на улице Красноармейской днём 3 октября.



Очевидцы, увидев произошедшее, тут же вызвали «скорую». Увы, помощь медиков не понадобилась — парень погиб на месте от полученных травм. Как сообщает собственный источник Rostov.ru, он упал с высоты восьмого этажа. Личность погибшего вскоре стала известна. Им оказался 28-летний местный житель.



Причины происшествия сейчас неизвестны. Правоохранители устанавливают все детали инцидента.

