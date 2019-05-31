В Ростове молодой человек выпал из окна многоэтажки



Фото: moika78.ru



Из окна многоэтажки в Ростове выпал молодой человек. Инцидент произошёл около 10 часов 4 июня на улице Ерёменко. Как сообщают очевидцы, парень даже не кричал, когда падал. Всё случилось возле дома № 94.



По словам источника Rostov.ru, он не жил в этом здании. Его родители находятся в Каменске, и они уже давно не поддерживали отношений с сыном. Что его привело в ростовскую многоэтажку, и что послужило причиной его гибели, пока не ясно.



На месте происшествия работали правоохранители и сотрудники скорой помощи. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства трагедии.

- По факту происшествия проводится проверка, - рассказал помощник прокурора Советского района Ростова Денис Корсун. - Сейчас устанавливают все детали происшествия.