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В Ростове молодой человек выпал из окна многоэтажки

В Ростове молодой человек выпал из окна многоэтажки
Фото: moika78.ru

Из окна многоэтажки в Ростове выпал молодой человек. Инцидент произошёл около 10 часов 4 июня на улице Ерёменко. Как сообщают очевидцы, парень даже не кричал, когда падал. Всё случилось возле дома № 94.

По словам источника Rostov.ru, он не жил в этом здании. Его родители находятся в Каменске, и они уже давно не поддерживали отношений с сыном. Что его привело в ростовскую многоэтажку, и что послужило причиной его гибели, пока не ясно.

На месте происшествия работали правоохранители и сотрудники скорой помощи. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства трагедии.
- По факту происшествия проводится проверка, - рассказал помощник прокурора Советского района Ростова Денис Корсун. - Сейчас устанавливают все детали происшествия.

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