В центре Ростова со стен памятника культуры стали сыпаться кирпичи



Со стен исторического здания в центре Ростова-на-Дону стали обсыпаться обломки. Здание находится на пересечении переулка Соборного и улицы Донской.



Этот культурный памятник — больная тема для жителей донской столицы. Общественные организации не раз пытались добиться от властей, чтобы они отреставрировали двухсотлетнюю постройку. Но все просьбы остались без ответа — ведь намного дешевле дождаться, когда дом станет представлять опасность для окружающих, и снести его.



Постройка и так держится на одном честном слове — ее стены исписаны граффити, в бывших комнатах лежат горы мусора. В них иногда ночуют бездомные. В холодное время года они жгут костры, из-за чего постоянно случаются пожары.



Сейчас со стен уже начали сыпаться камни, угрожая травмировать кого-нибудь из прохожих.