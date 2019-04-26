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В центре Ростова со стен памятника культуры стали сыпаться кирпичи

В центре Ростова со стен памятника культуры стали сыпаться кирпичи
Со стен исторического здания в центре Ростова-на-Дону стали обсыпаться обломки. Здание находится на пересечении переулка Соборного и улицы Донской.

Этот культурный памятник — больная тема для жителей донской столицы. Общественные организации не раз пытались добиться от властей, чтобы они отреставрировали двухсотлетнюю постройку. Но все просьбы остались без ответа — ведь намного дешевле дождаться, когда дом станет представлять опасность для окружающих, и снести его.

Постройка и так держится на одном честном слове — ее стены исписаны граффити, в бывших комнатах лежат горы мусора. В них иногда ночуют бездомные. В холодное время года они жгут костры, из-за чего постоянно случаются пожары.

Сейчас со стен уже начали сыпаться камни, угрожая травмировать кого-нибудь из прохожих.

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