В центре Ростова из-за порыва затопило дороги
В Ростове-на-Дону из-за очередного порыва затопило несколько улиц. ЧП случилось 9 июля на пересечении улицы Максима Горького и переулка Крепостного.
Очевидцы прислали в редакцию Rostov.ru кадры с места происшествия. На фото видно, как проезжая часть наполовину ушла под воду. Дороги превратились в грязные реки. Пешеходы вынуждены обходить появившийся водоем, делая круги в несколько километров. Тем же, кто торопится, приходится скакать через дорогу по щиколотку в воде.
Грязная река растекается и по близлежащим улицам: проспектам Университетскому и Киовскому, переулкам Крепостному и Журавлева, а также по улице Восточной.
По словам очевидцев, городская река берет начало на Театральном проспекте, в районе площади Энергетиков.
Напомним, 7 июля подобная ситуация наблюдалась на улице Орбитальной. Там посреди проезжей части образовался бурлящий поток из-за мощнейшего порыва на водоводе. В результате ЧП затопило несколько улиц и парковок, автомобили практически ушли под воду.