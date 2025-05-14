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В больницу Ростова попал ребенок, которому отрезало часть пальца в поезде

В больницу Ростова попал ребенок, которому отрезало часть пальца в поезде
В больницу Ростова попал 3-летний мальчик, которому отрезало часть пальца в поезде. Об этом сообщает издание Donday со ссылкой на УТ МВД России СКФО.

Предварительно, ребенок ехал в поезде по маршруту Москва - Симферополь. Мальчик пошел в туалет. Дверь неожиданно захлопнулась и отрезала ногтевую фалангу указательного пальца малыша. На крики ребенка прибежала мама. Поездку пришлось отменить. Маму и мальчика высадили на ближайшей станции и передали медикам.

- Ребенка госпитализировали, - прокомментировали в УТ МВД России СКФО.
Фото: DonDay
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