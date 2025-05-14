В больницу Ростова попал ребенок, которому отрезало часть пальца в поезде

Фото: DonDay

В больницу Ростова попал 3-летний мальчик, которому отрезало часть пальца в поезде. Об этом сообщает издание Donday со ссылкой на УТ МВД России СКФО.Предварительно, ребенок ехал в поезде по маршруту Москва - Симферополь. Мальчик пошел в туалет. Дверь неожиданно захлопнулась и отрезала ногтевую фалангу указательного пальца малыша. На крики ребенка прибежала мама. Поездку пришлось отменить. Маму и мальчика высадили на ближайшей станции и передали медикам.- Ребенка госпитализировали, - прокомментировали в УТ МВД России СКФО.