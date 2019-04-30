В больнице скончался пострадавший в ДТП с участием фуры в Ростовской области



В больнице спустя две недели после ДТП скончался пострадавший мужчина. Сергей Г. получил травмы несовместимые с жизнью.



Как ранее сообщалось, 23 апреля на трассе станица Егорлыкская – Сальск произошла массовая авария. Водитель микроавтобуса «Хендай» не справился с управлением, вылетел на «встречку» и врезался в «Фредлайнер». В свою очередь «Хендай» отбросило на «ВАЗ-2107», за рулем которого был приятель Сергея, который сидел на пассажирском сиденье.



Шофера доставили в больницу, а Сергея в тяжелом состоянии в больницу. Спустя две недели борьбы за его жизнь, Сергей скончался так и не придя в сознание.



Близкие и друзья погибшего отмечают, что он был очень работящим и добрым человеком. Его очень любили дети, хотя сам Сергей детьми так и не успел обзавестись.