На Дону задержали мужчину, перерезавшего горло девушке

На Дону задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки. Преступника арестовали правоохранители и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Убийство».Как сообщает портал DonDay.ru, мужчина жестоко расправился со своей знакомой, потому что та не отдавала ему долг в размере 15 тысяч рублей. Но кто бы мог подумать, что из-за этого ей придется расплатиться жизнью.Подозреваемый перерезал ей горло в лесополосе под городом Шахты. Вычислить его удалось по орудию убийства и оставленным отпечаткам. Известно, что погибшая и убийца родом из Семикаракорска.