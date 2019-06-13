В Батайске девушка разбилась насмерть, выпав из окна 13-го этажа



В Батайске молодая девушка скончалась в результате падения с 13-го этажа. В следственном управлении по Ростовской области подтвердили факт случившегося и уточнили, что инцидент случился 16 июня на улице Крупской.



Как сообщили очевидцы в социальных сетях, девушка в возрасте до 30 лет разбилась глубокой ночью, примерно в 1:00. Все произошло в одном из домов жилого комплекса «Встреча».



Предположительно, в квартире на 13-м этаже разгорелся конфликт. Вероятно, что погибшая девушка могла быть замешана в нем. Так или иначе, случайные прохожие обнаружили ее тело возле подъезда. Падение оказалось роковым, и приехавшим на место медикам оставалось только констатировать ее смерть.



В данный момент следователи проводят проверку и устанавливают все детали случившегося. Не исключено, что девушка стала жертвой нападения и жестокой расправы, однако пока утверждать что-либо рано.