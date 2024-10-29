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В Батайске в канализационной системе обнаружили разлагающееся тело

В Батайске в канализационной системе обнаружили разлагающееся тело
В Батайске в канализационной системе обнаружили разлагающееся тело 29 октября. Информацию подтвердил источник DonDay.

Около 17:00 на улице Родной прохожие заметили необычный плавающий объект в водоотводном канале. Сначала жители города не поняли, что это, так как тело было сильно повреждено. Предполагается, что оно находилось в воде не менее двух недель.

Поближе рассмотрев, местные жители поняли, что это был человек.

Предполагается, что погибший — мужчина.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Фото: Источник Дондей
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