В Батайске в канализационной системе обнаружили разлагающееся тело
В Батайске в канализационной системе обнаружили разлагающееся тело 29 октября. Информацию подтвердил источник DonDay.
Около 17:00 на улице Родной прохожие заметили необычный плавающий объект в водоотводном канале. Сначала жители города не поняли, что это, так как тело было сильно повреждено. Предполагается, что оно находилось в воде не менее двух недель.
Поближе рассмотрев, местные жители поняли, что это был человек.
Предполагается, что погибший — мужчина.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.