Фото: Источник Дондей

В Батайске в канализационной системе обнаружили разлагающееся тело 29 октября. Информацию подтвердил источник DonDay.Около 17:00 на улице Родной прохожие заметили необычный плавающий объект в водоотводном канале. Сначала жители города не поняли, что это, так как тело было сильно повреждено. Предполагается, что оно находилось в воде не менее двух недель.Поближе рассмотрев, местные жители поняли, что это был человек.Предполагается, что погибший — мужчина.На месте происшествия работают сотрудники полиции.