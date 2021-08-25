В Батайске в ДТП с иномаркой пострадал 27-летний пассажир скутера

В ДТП с «Шевроле» в Батайске пострадал 27-летний пассажир скутера. Авария произошла на улице Энгельса 26 августа.По предварительным данным, 25-летний водитель скутера «Стелс» проехал на красный сигнал светофора на пересечении с улицей Крупской. Перпендикулярно скутеристу на «Шевроле Круз» ехал 39-летний мужчина, для него проезд был разрешен. Оба транспортных средства получили механические повреждения.Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, пассажир скутера обратился за медицинской помощью в местное ЦГБ.Состояние водителя малогабаритного транспортного средства не уточняется.