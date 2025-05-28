Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Батайске погибла 56-летняя женщина при пожаре в доме. Происшествие случилось в ДНТ "Весна" 27 мая.Возгорание началось примерно в 20:00 в доме на 1-м проезде. Очевидцы вызвали на место происшествия пожарных. Прибыло девять специалистов на двух машинах. Пламя распространилось на 60 квадратных метров. Ликвидировать огонь получилось только через час.Во время тушения в одной из комнат нашли тело местной жительницы.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, предварительно,причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.