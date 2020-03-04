В Батайске пассажирка с детьми избила кондуктора в салоне автобуса



Женщина-кондуктор пострадала в результате потасовки с пассажиркой. Инцидент произошёл 4 марта в Батайске в автобусе № 6А.



На одной из остановок в транспорт вошла женщина с тремя детьми. Пассажиры заняли четыре места. Кондуктор попросила оплатить проезд за троих, так как по закону бесплатно может ехать только один ребёнок. Однако женщина передала кассиру только 42 рубля, то есть за себя и за одного ребёнка, а через минуту потребовала деньги назад и захотела срочно выйти, пишет Battime.

- Я сказала, что мы не имеем права тормозить автобус и она сможет выйти только на остановке. Женщина вела себя совершенно неадекватно, и я решила, что лучше вернуть деньги назад, - рассказала изданию кондуктор Татьяна Донец.



Во время завязавшейся потасовки пассажирка внезапно ударила Татьяну рукой по лицу. От удара кондуктор упала в проходе, а пассажиры и водитель кинулись оттаскивать разгоряченную многодетную мать. Затем женщина выскочила из автобуса вместе с детьми на остановке.



Через время, когда Татьяна пришла в себя, она отправилась в больницу, чтобы зафиксировать полученные при потасовке травмы. Сейчас женщина собирается написать заявление в полицию.



Между тем, в АТП-1 подтвердили, что кондуктор на законных основаниях требовала оплату проезда за остальных маленьких пассажиров. По словам заместителя руководителя транспортного предприятия по пассажирским перевозкам Натальи Майдибор, в законе о правилах перевозки сказано, что пассажир имеет право перевозить с собой бесплатно детей в возрасте не старше 7 лет без предоставления отдельных мест для сидения.



Добавим, что работа кондуктором в Батайске становится опасной. Это уже второй случай нападения на работницу общественного транспорта. В начале февраля в автобусе завязалась потасовка между девушкой-кондуктором и мужчиной. Пассажир разбил ей губу.