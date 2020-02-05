В автобусе Батайск - Ростов подрались пассажир и девушка-кондуктор: видео



В автобусе Батайск — Ростов произошла драка между пассажиром и девушкой-кондуктором. Происшествие случилось 6 февраля примерно в 20:30 на маршруте № 205.



Как сообщает Battime, мужчина сел на остановке «Улица Горького» в Батайске. Он был грязным, от него сильно пахло спиртным. Сначала он отказался платить, постоянно матерился. Плюхнувшись на сиденье, он стал приставать к парню, сидящему рядом.



На подъезде к Ростову буйный пассажир начал приставать уже к девушке-кондуктору, хватать её за ноги и плечи, при этом делал «комплименты», выражаясь только матом. Наконец она не выдержала и, встав, стала бить дебошира. Она схватила его и стала пытаться высадить из автобуса, ей на помощь пришли другие пассажиры и водитель. Выходя из транспорта, мужчина разбил девушке губу.



