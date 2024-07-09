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В Батайске из-за пожара в многоквартирном доме перекрыли проезд

В Батайске из-за пожара в многоквартирном доме перекрыли проезд
В Батайске рядом с горящим четырехэтажным домом ограничили движение. Дорогу для транспорта перекрыли на улице Северный массив.

Огонь вспыхнул 9 июля на улице Ворошилова, 11. На месте ЧП работают около 50 спасателей, задействовано порядка 15 единиц спецтехники. Больше часа пожарные пытаются справиться с огнем, который охватил около 500 квадратных метров.
Из полыхающего здания эвакуировали 20 человек. Из-за риска распространения пламени специалисты также выводят людей из соседнего дома.

Водителям рекомендуют выбирать пути объезда. Иначе можно оказаться в большой пробке.
Фото: Яндекс.Карты
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