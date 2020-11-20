Из-за пожара на Шаумяна в Ростове ограничили движение транспорта

В центре Ростова из-за горения памятника культуры ХХ века перекрыли несколько улиц. Движение транспорта ограничили в ночь на 23 ноября, из-за сильного воспламенения восстановить его к утру не удалось.Возгорание случилось около полуночи на улице Шаумяна, 85. На месте пожара задействовали 28 единиц спецтехники, однако утихомирить огонь спасатели не смогли. К утру их количество учеличилось до 41 пожарной машины. Борьбу с пламенем ведут 122 человека личного состава МЧС. Вероятно, движение ограничили именно для перемещения спецтехники на место пожара. Ликвидировать открытое горение удалось лишь к 6:30, но борьба с огнем еще продолжается.Движение временно запрещено на улице Большой Садовой - от проспекта Ворошиловского до переулка Семашко, по проспекту Ворошиловскому - от улицы Красноармейской до Левобережной. Также проезд ограничен по Газетному переулку - от улицы Донской до Пушкинской, сообщили в администрации города.Отметим, сгоревшее здание - дом Сариевых, - является памятником архитектуры начала ХХ века, построенным в стиле модерн. Последнее время он находился в аварийном состоянии: историческая ковка исчезла, мраморные ступени были разбиты, а по фасаду пошли многочисленные трещины.