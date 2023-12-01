В Ростове перекрыли движение на нескольких улицах из-за пожара на «Темернике»

Фото: Rostov.ru.

Из-за крупного пожара на рынке «Темерник» в Ростове перекрыли движение транспорта на подъездах. Закрыты подъезды к торговой точке по улицам Лелюшено и Миронова с одной стороны и по Днепровской и Каскадной — с другой. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, на месте работают семь экипажей ДПС.Рынок воспламенился 30 ноября около 20:30. За час огонь распространился на площади порядка тысячи квадратных метров, еще через два часа — четырех тысяч. Пожару присвоен третий ранг сложности.Ростовчане сообщают, что на происшествие продолжают прибывать спасатели. Рынок оцепили правоохранители. На месте работают 113 человек, задействовано 97 единиц спецтехники.— На помощь пожарным прибыли 3 поисково-спасательные группы Управления по делам ГО и ЧС, аварийные бригады АО «Ростовводоканал» и Ростовских городских электрических сетей, — уточнили городские власти.Тем временем десятки владельцев торговых точек рискуют жизнями, пытаясь вынести из павильонов уцелевшие вещи.