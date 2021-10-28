В Ростове пропал 13-летний подросток, не ориентирующийся в пространстве

Фото: Лиза Алерт.

В Ростове без вести пропал 13-летний мальчик. О местонахождении Александра Баранова нет информации уже несколько часов, но так как ребенок не ориентируется в пространстве, родители не стали ждать и минуты. С заявлением они пошли в полицию.Известно, что Саша пропал 30 октября на улице Фурмановской. Куда пошел мальчик, он никому не сообщил. Сейчас подростка ищут сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов.На вид Саше - около 12-13 лет, у него рост - 160 сантиметров, плотное телосложение, волосы короткие рыжие, есть веснушки. В день исчезновения на нем были куртка черного цвета, черные штаны и шлепки. С собой были самокат и рюкзак.Если вы что-то знаете о местонахождении подростка, позвоните в полицию или по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.