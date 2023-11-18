В Ростовской области школьник пропал без вести после уроков

Фото: Национальный центр.

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области без вести пропал 14-летний мальчик. Информации о его местонахождении нет с 17 ноября.Никита Новожилов в тот день был в школе. После уроков, около 15:30 он ушел из учебного учреждения. С тех пор его никто не видел. Родные подняли на уши всех знакомых и друзей подростка, обзвонили педагогов, но никто не знал, куда исчез Никита. Тогда родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.Рост пропавшего - 175 сантиметров, телосложение худощавое. У Никиты голубые глаза и рыжие кудрявые волосы. Последний раз его видели в черном классическом костюме, такого же цвета куртке и кроссовках. С собой у мальчика был серый рюкзак и сумка для сменной обуви лимонного цвета.Если вам известно что-либо о местонахождении Никиты Новожилова, сообщите по номерам: 8-928-158-36-12, 8-999-693-25-26 или 8(800)700-56-76 (Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям).