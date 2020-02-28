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В банном комплексе в Ростове произошёл пожар

В банном комплексе в Ростове произошёл пожар
Фото для иллюстрации: mockva.ru

В Ростове произошло возгорание в банном комплексе. ЧП случилось вечером 1 марта в Железнодорожном районе города на улице Портовой.
Сообщение о происшествии поступило в пожарную службу в 17:49. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огнём была охвачена площадь пять квадратных метров.

Посетители были эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал.
- К тушению привлекали 17 спасателей и пять единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

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