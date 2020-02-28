В банном комплексе в Ростове произошёл пожар



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В Ростове произошло возгорание в банном комплексе. ЧП случилось вечером 1 марта в Железнодорожном районе города на улице Портовой.

Сообщение о происшествии поступило в пожарную службу в 17:49. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огнём была охвачена площадь пять квадратных метров.



Посетители были эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал.

- К тушению привлекали 17 спасателей и пять единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



Причина возгорания в настоящее время устанавливается.