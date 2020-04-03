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В Азовском районе потушили ландшафтный пожар

В Азовском районе потушили ландшафтный пожар
В Азовском районе Ростовской области потушили ландшафтный пожар. Сухая трава и мусор горели вблизи хутора Задонье около пяти часов.

Сообщение о возгорании поступило около двух часов дня 5 апреля. На место прибыли 11 спасателей. Они тушили огонь с помощью ранцевых огнетушителей. Техника к ликвидации пожара не привлекалась. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, пострадавших в происшествии нет. Ближайшие населенные пункты пожар не затронул.

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