В Азове водитель «Лады Калины» сбил девушку

Фото: ГАИ РО

В городе Азове Ростовской области автомобилист сбил 23-летнюю девушку. ЧП случилось 9 января около 20:30.По улице Чехова двигался автомобиль «Лада Калина», за рулём которого находился 70-летний мужчина. По предварительной информации, в районе дома № 28 в этот момент по «зебре» переходила дорогу девушка. К сожалению, водитель не успел затормозить и сбил пешехода.- В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в медучреждение, - сообщили в ГАИ Ростовской области.