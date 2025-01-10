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В Азове водитель «Лады Калины» сбил девушку

В Азове водитель «Лады Калины» сбил девушку
В городе Азове Ростовской области автомобилист сбил 23-летнюю девушку. ЧП случилось 9 января около 20:30.

По улице Чехова двигался автомобиль «Лада Калина», за рулём которого находился 70-летний мужчина. По предварительной информации, в районе дома № 28 в этот момент по «зебре» переходила дорогу девушка. К сожалению, водитель не успел затормозить и сбил пешехода.

- В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в медучреждение, - сообщили в ГАИ Ростовской области.
Фото: ГАИ РО
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