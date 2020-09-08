В Азове случился пожар в кадетском училище: четверо детей госпитализированы

В Азове загорелось здание Азовского казачьего кадетского аграрно-технологического корпуса. Происшествие случилось около семи часов вечера 10 сентября в переулке Соловьином.Возгорание случилось в подсобке училища. Из здания вывели 59 человек, из которых 54 - дети. Их сразу осмотрели медики.Помощь врачей понадобилась четверым. Это ребята 2003 и 2004 годов рождения. Учащиеся доставлены в ЦГБ города. Об их состоянии ничего не известно.Выяснилось, что в помещении случилось короткое замыкание бойлера.На месте работают 35 спасателей и 10 единиц техники.