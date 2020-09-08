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В Азове случился пожар в кадетском училище: четверо детей госпитализированы

В Азове случился пожар в кадетском училище: четверо детей госпитализированы
В Азове загорелось здание Азовского казачьего кадетского аграрно-технологического корпуса. Происшествие случилось около семи часов вечера 10 сентября в переулке Соловьином.

Возгорание случилось в подсобке училища. Из здания вывели 59 человек, из которых 54 - дети. Их сразу осмотрели медики.

Помощь врачей понадобилась четверым. Это ребята 2003 и 2004 годов рождения. Учащиеся доставлены в ЦГБ города. Об их состоянии ничего не известно.

Выяснилось, что в помещении случилось короткое замыкание бойлера.

На месте работают 35 спасателей и 10 единиц техники.

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