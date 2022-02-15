В Азове под окнами жилого дома сгорели грузовик и две легковушки

Фото: соцсети

В Азове под окнами жилого дома № 6 загорелись сразу три автомобиля. ЧП случилось вечером 17 февраля на улице Пушкина.Предварительно известно, что первой вспыхнула «ГАЗель». Очевидцы сразу же вызвали пожарных. На момент прибытия спасателей пламя перекинулось на соседние легковушки - «ВАЗ-2107» и «Хендай Акцент». В общей сложности огонь распространился на пяти квадратных метрах.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар тушили четыре человека на одной спецмашине. Причина воспламенения устанавливается. Пострадавших в результате случившегося нет.По словам местных жителей, разбитая «семерка» стояла у дома уже достаточно давно, она явно была бесхозной. А вот владельцам двух других автомобилей придется потратить много времени и денег на попытки восстановить транспортные средства.