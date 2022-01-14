Больше сотни спасателей тушат крупный пожар на складе в Ростове: видео

Фото/видео: ГУ МЧС по Ростовской области.

Более сотни спасателей задействовали при тушении пожара на складе в Ростове. ЧП случилось утром 16 января на улице Локомотивной, 2А, рядом с Текучевским мостом.Склад с прикормкой для рыб загорелся около 4:30. В считанные минуты пламя охватило сотни квадратных метров. Ветер разносил едкий запах дыма по всему району.На место направили 42 спасателспасателей на 14 спецмашинах. Однако огнеборцы не могли справиться с пожаром. Из-за угрозы распространения ему присвоили второй ранг опасности. А число огнеборцев и машин с цистернами увеличили вдвое. Всего с пламенем боролись 106 человек на 28 спецмашинах.К 6:30 пламя локализовали, а еще через час - ликвидировали открытое горение. Сейчас спасатели проливают конструкции, чтобы тлеющее помещение не загорелось снова.