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Больше сотни спасателей тушат крупный пожар на складе в Ростове: видео

Больше сотни спасателей тушат крупный пожар на складе в Ростове: видео
Более сотни спасателей задействовали при тушении пожара на складе в Ростове. ЧП случилось утром 16 января на улице Локомотивной, 2А, рядом с Текучевским мостом.

Склад с прикормкой для рыб загорелся около 4:30. В считанные минуты пламя охватило сотни квадратных метров. Ветер разносил едкий запах дыма по всему району.

На место направили 42 спасателспасателей на 14 спецмашинах. Однако огнеборцы не могли справиться с пожаром. Из-за угрозы распространения ему присвоили второй ранг опасности. А число огнеборцев и машин с цистернами увеличили вдвое. Всего с пламенем боролись 106 человек на 28 спецмашинах.

К 6:30 пламя локализовали, а еще через час - ликвидировали открытое горение. Сейчас спасатели проливают конструкции, чтобы тлеющее помещение не загорелось снова.
Фото/видео: ГУ МЧС по Ростовской области.
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