В Азове по повышенному рангу тушат пожар в трех хозпостройках

В Азове произошел крупный пожар на улице Пушкина. Происшествие случилось около полудня 28 мая в районе дома №93.Как сообщает ГУ МЧС по Ростовской области, воспламенились три хозяйственные постройки. Общая площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров. К счастью, людей в помещениях не оказалось, поэтому жертв и пострадавших нет.Из-за ветра и вероятности распространения огня пожару был присвоен второй ранг опасности. На месте борются с огнем 55 спасателей и 15 единиц техники.В настоящее время пожар локализован. Пожарные проливают конструкции на локальных участках.