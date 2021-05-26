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В Азове по повышенному рангу тушат пожар в трех хозпостройках

В Азове по повышенному рангу тушат пожар в трех хозпостройках
В Азове произошел крупный пожар на улице Пушкина. Происшествие случилось около полудня 28 мая в районе дома №93.

Как сообщает ГУ МЧС по Ростовской области, воспламенились три хозяйственные постройки. Общая площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров. К счастью, людей в помещениях не оказалось, поэтому жертв и пострадавших нет.

Из-за ветра и вероятности распространения огня пожару был присвоен второй ранг опасности. На месте борются с огнем 55 спасателей и 15 единиц техники.

В настоящее время пожар локализован. Пожарные проливают конструкции на локальных участках.

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