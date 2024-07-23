Автобус Ростов — Геленджик перевернулся с 32 пассажирами на трассе

Фото: УГИБДД Кубань

На трассе в Краснодарском крае перевернулся автобус сообщением Ростов — Геленджик. В салоне находились 32 человека.ДТП случилось 23 июля около 14:30. Транспорт ехал по трассе Краснодар — Верхнебальский. По словам очевидцев, в какой-то момент им навстречу вылетел грузовик. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса «Кинг Лонг» съехал на обочину. Из-за влажной почвы и веса транспорта земля начала проминаться. Автобус свалился с обочины и перевернулся на бок. К счастью, обошлось без погибших. Точное количество пострадавших уточняется.Как сообщают участники ДТП, водитель грузовика даже не остановился. Он поехал дальше.