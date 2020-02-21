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На подъезде к Ростову на трассе перевернулась фура с прицепом

На подъезде к Ростову на трассе перевернулась фура с прицепом
На трассе М-4 «Дон» перевернулась фура с прицепом. Авария произошла на подъезде к Ростову в Аксайском районе 25 февраля.

По предварительной информации, водитель большегруза «МАН» не справился с управлением. Грузовик перевернулся на бок.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

В тот же день устранить последствия аварии не удалось. Фура осталась лежать посередине трассы между двумя потоками движения. В ГИБДД уточнили, что поврежденный автомобиль не создаёт помехи транспорту. Убрать большегруз с дороги планируют на следующий день.

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