На подъезде к Ростову на трассе перевернулась фура с прицепом



На трассе М-4 «Дон» перевернулась фура с прицепом. Авария произошла на подъезде к Ростову в Аксайском районе 25 февраля.



По предварительной информации, водитель большегруза «МАН» не справился с управлением. Грузовик перевернулся на бок.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



В тот же день устранить последствия аварии не удалось. Фура осталась лежать посередине трассы между двумя потоками движения. В ГИБДД уточнили, что поврежденный автомобиль не создаёт помехи транспорту. Убрать большегруз с дороги планируют на следующий день.