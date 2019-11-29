Убитую уроженку Волгодонска похоронят в Испании



Убитая собственным супругом уроженка города Волгодонска будет похоронена в Испании. Об этом рассказала сестра Юлии Сафоновой Жанна.



По словам женщины, ближайшие родственники живут в Барселоне, поэтому перевозить тело на родину смысла нет. На похоронах дончанки будет присутствовать не только сестра убитой, но и ее мать, которая также живет в Испании.



Стоит отметить, что у Юлии и ее супруга, которого подозревают в убийстве, остались трое маленьких детей. Сейчас они находятся вместе с родственниками Сафоновой.



После громкого ЧП власти Эль-Прат-де-Льобрегат объявили трехдневный траур – вечером 2 декабря прошла акция в память о жертве.