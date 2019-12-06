В Испании простились с убитой уроженкой Ростовской области



В Испании простились с уроженкой Ростовской области, убитой в Эль-Прат-де-Льобрегате. Похороны 41-летней Юлии Сафоновой прошли 7 декабря.



Простились с Юлией не только родные и друзья, но и другие неравнодушные жители города. Многие пришли поддержать близких погибшей – церемония началась в полдень и завершилась только вечером. На похороны пришел мэр Эль-Прат-Льобрегате Луис Михолер. Он также выразил соболезнования семье Юлии.



Напомним, трагедия произошла 2 декабря. Тело уроженки Волгодонска Юлии Сафоновой обнаружили в ее собственном доме. По подозрению в убийстве задержан супруг женщины.