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В Испании простились с убитой уроженкой Ростовской области

В Испании простились с убитой уроженкой Ростовской области
В Испании простились с уроженкой Ростовской области, убитой в Эль-Прат-де-Льобрегате. Похороны 41-летней Юлии Сафоновой прошли 7 декабря.

Простились с Юлией не только родные и друзья, но и другие неравнодушные жители города. Многие пришли поддержать близких погибшей – церемония началась в полдень и завершилась только вечером. На похороны пришел мэр Эль-Прат-Льобрегате Луис Михолер. Он также выразил соболезнования семье Юлии.

Напомним, трагедия произошла 2 декабря. Тело уроженки Волгодонска Юлии Сафоновой обнаружили в ее собственном доме. По подозрению в убийстве задержан супруг женщины.

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