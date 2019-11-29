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У погибшей в Испании уроженки Ростовской области остались трое маленьких детей

У погибшей в Испании уроженки Ростовской области остались трое маленьких детей
Стали известны подробности жизни 41-летней уроженки Ростовской области, погибшей в Испании.

Юлия Сафонова родилась в Волгодонске. За границу она переехала около 10 лет назад. В Испании вышла замуж. В браке появились трое детей – две дочки и сын. Семья жила в пригороде Барселоны – городе Эль-Прат-де-Льобрегат. Там же в Испании сейчас живёт и мама Юлии – Галина.

Напомним, на данный момент известно, что 2 декабря россиянку убил её 44-летний супруг. Мужчину задержали, когда он шёл сдаваться в полицию.

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