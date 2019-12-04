Опека забрала детей убитой в Испании уроженки Ростовской области



Троих детей убитой в Испании уроженки Ростовской области Юлии Сафоновой забрала опека. В настоящее время Алина, Изабель и двухлетний Александр находятся в специализированном центре для детей, оставшиеся без опеки родителей.



С детьми работают воспитатели и психологи. Специалисты помогают в сложной жизненной ситуации справиться со стрессом и потерей матери, пишет DonDay.ru.



Напомним, 2 декабря в испанском городе Эль-Прат-де-Льобрегат была найдена мёртвой уроженка города Волгодонска 41-летняя Юлия Сафонова. С женщиной жестоко расправился её муж. Мужчину задержали, когда он шёл добровольно сдаваться в полицию.



Позже стало известно, что за полгода до случившегося Юлия обращалась в службу психологической поддержки. По словам её родственников, муж жестоко обращался с ней. Ссоры в семье часто заканчивались рукоприкладством.



Как сообщалось ранее, дончанка уехала в Испанию примерно 10 лет назад. Там она вышла замуж и родила троих детей. Туда же переехали мать и сестра Юлии Сафоновой.



