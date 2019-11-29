В Испании от рук возлюбленного погибла уроженка Ростовской области



В Испании погибла 41-летняя россиянка. Женщина была уроженкой Ростовской области.



В её убийстве сознался 44-летний испанец, с которым погибшая вместе жила. По предварительным данным, убийство произошло 3 декабря в городе Эль-Прат-де-Льобрегат, провинции Барселоны.



По информации РИА Новости, подозреваемого задержали на улице, когда он шёл сдаваться в полицию.



В Генконсульстве РФ в Барселоне подтвердили информацию о насильственной гибели уроженки Ростовской области, сообщает DonDay.ru.