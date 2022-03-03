Туристка из Ростовской области едва не погибла от легочной недостаточности в горах Бурятии

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Жительница Ростовской области едва не погибла в горах Бурятии. 40-летней участнице турпохода внезапно стало плохо, она не могла самостоятельно двигаться. ЧП случилось днем 4 марта на турбазе «Шумакские источники» Республики Бурятия.Доставить туристку в больницу наземным транспортом оказалось невозможным. Да и счет шел на минуты, ведь состояние женщины было нестабильным. Участники группы обратились в службу 112. Вертолет Ми-8 с пятью спасателями на борту вылетел из Иркутска. В скором времени он приземлился рядом с турбазой.На месте туристке оказали первую помощь, а затем на вертолете ее доставили в больницу поселка Никола, который находится недалеко от турбазы. Сейчас состояние женщины оценивают как удовлетворительное. По словам медиков, у нее случился отек легких.Отек легких или «горная болезнь», как чаще его называют, случается спустя три-четыре дня после начала восхождения. Как правило, болезнь развивается на высоте не ниже трех тысяч метров над уровнем моря.