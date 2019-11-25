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Трупы двух дончан нашли в машине на одной из трасс Ленинградской области

Трупы двух дончан нашли в машине на одной из трасс Ленинградской области
В Ленинградской области обнаружили трупы двух жителей донского региона. Происшествие случилось 26 ноября.

На обочине дороги в деревне Сяськелево Гатчинского района местные жители заметили припаркованный автомобиль. Внутри оказались тела мужчины и молодой девушки.

- Следователь выехал на место происшествия, где осмотрел автомобиль и тела погибших, - прокомментировали в СУ СКР по Ленинградской области.

Как позже выяснилось, в салоне легкового авто лежали тела 31-летнего и 22-летней жителей Ростовской области. По предварительным данным, они ехали на работу в один из городов Ленобласти. По пути машина сломалась, и водителю пришлось остановиться. Вскоре он и его пассажирка скончались.

Предварительной причиной смерти назвали отравление угарным газом. Видимо, молодые люди грелись, включив печку и закрыв окна. Уснув, они задохнулись.

Все обстоятельства трагедии устанавливают. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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