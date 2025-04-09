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Труп мужчины обнаружили под окнами пятиэтажки в Волгодонске

Труп мужчины обнаружили под окнами пятиэтажки в Волгодонске
В Волгодонске 9 апреля обнаружили труп мужчины. Он лежал под окнами многоквартирного дома № 149 на улице Степной.

По информации издания DonDay, на вызов приехали сотрудники скорой помощи. Они констатировали смерть человека.

Обстоятельства происшествия уточняются.
Фото: Онлайн.Карты
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