В Ростовской области трое парней похитили знакомого и держали его в подвале

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В Ростовской области задержали троих жителей Азовского района по подозрению в похищении человека. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, в ноябре 2021 года подозреваемые 29, 33 и 27 лет пришли к знакомому им мужчине, чтобы заставить его забрать из полиции заявление, которое тот на них подал. Потерпевший ответил, что не будет ничего забирать. Между мужчинами завязалась драка. Подозреваемые повалили домовладельца на пол и стали его избивать. Затем они связали ему руки и угрожая электрошокером затащили его в подвал дома в хуторе, где держали нескольких часов. К счастью парню удалось сбежать. Он пошел в полицию и о случившемся рассказал правоохранителям.Мужчин задержали. На них завели уголовное дело по статье “Похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия”. Подозреваемые свою вину признали. Им грозит до 12 лет лишения свободы.